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1 час назад

В Сети продают вещи Жириновского. Видео

Александр Кузьмин

Российские пользователи Сети выставляют на продажу вещи Владимира Жириновского. К примеру, визитка политика продается за 1 миллион рублей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Часы с изображением Жириновского продают за 400 тысяч рублей, а подписанные им книги оцениваются в 100 тысяч рублей и выше.

Кроме того, желающие заработать на имени политика россияне выставили на продажу дезодорант имени Владимира Вольфовича, а также другие вещи, отмечает источник. Пользуются ли они спросом, не уточняется.

Общество,Видео,Владимир Жириновский,
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