В Сети продают вещи Жириновского. Видео

Российские пользователи Сети выставляют на продажу вещи Владимира Жириновского. К примеру, визитка политика продается за 1 миллион рублей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Часы с изображением Жириновского продают за 400 тысяч рублей, а подписанные им книги оцениваются в 100 тысяч рублей и выше.