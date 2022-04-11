На юге России начался период "опасного солнца"

На юге России фиксируют высокий индекс ультрафиолетового излучения. В понедельник жители Кавказа, Краснодарского края и Крыма должны быть осторожными, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До 5-6 индекс ультрафиолетового излучения в горных районах Краснодарского и Ставропольского краев уже наблюдается. В понедельник в районах горного Кавказа такие показатели. В Сочи, Крыму, Краснодарском крае индекс 3-4 единицы, а так как солнечная энергия сейчас активна, то в обеденные часы нужно быть осторожным", - сказал он.
По словам Вильфанда, с 12 апреля индекс ультрафиолетового излучения на юге России из-за похолодания и непогоды понизится.
Ранее Вильфанд говорил, что с 12 апреля в Краснодарский край, включая Сочи, и Ростовскую область придет похолодание на 10-15 градусов. Также эти регионы, Крым и Северо-Кавказский федеральный округ ожидают сильные осадки и ветер.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.