В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
6 минут назад

На юге России начался период "опасного солнца"

ТАССиещё 1

На юге России фиксируют высокий индекс ультрафиолетового излучения. В понедельник жители Кавказа, Краснодарского края и Крыма должны быть осторожными, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге России начался период «опасного солнца»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"До 5-6 индекс ультрафиолетового излучения в горных районах Краснодарского и Ставропольского краев уже наблюдается. В понедельник в районах горного Кавказа такие показатели. В Сочи, Крыму, Краснодарском крае индекс 3-4 единицы, а так как солнечная энергия сейчас активна, то в обеденные часы нужно быть осторожным", - сказал он.

По словам Вильфанда, с 12 апреля индекс ультрафиолетового излучения на юге России из-за похолодания и непогоды понизится.

Ранее Вильфанд говорил, что с 12 апреля в Краснодарский край, включая Сочи, и Ростовскую область придет похолодание на 10-15 градусов. Также эти регионы, Крым и Северо-Кавказский федеральный округ ожидают сильные осадки и ветер.

На Москву обрушатся ливни

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

Общество,Роман Вильфанд,ВОЗ,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители