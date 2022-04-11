На юге России начался период "опасного солнца"

"До 5-6 индекс ультрафиолетового излучения в горных районах Краснодарского и Ставропольского краев уже наблюдается. В понедельник в районах горного Кавказа такие показатели. В Сочи, Крыму, Краснодарском крае индекс 3-4 единицы, а так как солнечная энергия сейчас активна, то в обеденные часы нужно быть осторожным", - сказал он.