Отдыхающая у океана 84-летняя бабушка из Красноярского края попала на видео

Внуки увезли 84-летнюю Зинаида Ивановна Сердюк из Красноярского края в Индию, чтобы исполнить ее мечту побывать за границей. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».
Сообщается, что жительница всю жизнь проработала в медицинской сфере, а на море в последний раз была 20 лет назад. Пенсионерка находится в Индии уже две недели и прекрасно проводит время. На видео видно, как она катается на мотоцикле и отдыхает у океана на пляже.
«Мы путешествуем по достопримечательностям, бабушку везде возим в специальном кресле, чтобы она не уставала. Но больше всего ей нравится океан, она счастлива, что попала сюда вместе с внучками», - рассказала одна из внучек Зинаиды Ивановны Анна Маркелова.
О том, чтобы остаться на длительный срок в Индии, речи не идет. Однако пока есть проблемы с перелетами в Россию. Если Зинаида Ивановна соскучится по Родине или своим родным в Красноярском крае, ее проводят домой.