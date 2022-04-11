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2 часа назад

Отдыхающая у океана 84-летняя бабушка из Красноярского края попала на видео

Александр Кузьмин

Внуки увезли 84-летнюю Зинаида Ивановна Сердюк из Красноярского края в Индию, чтобы исполнить ее мечту побывать за границей. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».

Сообщается, что жительница всю жизнь проработала в медицинской сфере, а на море в последний раз была 20 лет назад. Пенсионерка находится в Индии уже две недели и прекрасно проводит время. На видео видно, как она катается на мотоцикле и отдыхает у океана на пляже.

«Мы путешествуем по достопримечательностям, бабушку везде возим в специальном кресле, чтобы она не уставала. Но больше всего ей нравится океан, она счастлива, что попала сюда вместе с внучками», - рассказала одна из внучек Зинаиды Ивановны Анна Маркелова.

О том, чтобы остаться на длительный срок в Индии, речи не идет. Однако пока есть проблемы с перелетами в Россию. Если Зинаида Ивановна соскучится по Родине или своим родным в Красноярском крае, ее проводят домой.

Общество,Видео,
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