Отдыхающая у океана 84-летняя бабушка из Красноярского края попала на видео

Сообщается, что жительница всю жизнь проработала в медицинской сфере, а на море в последний раз была 20 лет назад. Пенсионерка находится в Индии уже две недели и прекрасно проводит время. На видео видно, как она катается на мотоцикле и отдыхает у океана на пляже.