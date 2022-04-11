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49 минут назад

Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных

Lenta.ru

Предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных. Он провел опрос в своем Twitter-аккаунте.

Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных
Фото: ReutersReuters

«Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рикто не появляется», — подписал Маск опрос.

К моменту написания новости более 91 процента из проголосовавших 1,85 миллиона пользователей поддержали идею бизнесмена, 8,5 процента — выступили против.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla войдет в совет директоров Twitter. Также стало известно, что Маск окажется в числе руководителей компании. «Из бесед с Илоном за последние недели стало ясно, что он будет очень ценен в нашем совете директоров», — написал тогда глава Twitter.

Общество,Илон Маск,SpaceX,
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