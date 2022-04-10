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39 минут назад

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов

Елена Прошина

Турецкие власти планируют создать новую авиакомпанию. Основной и единственной ее задачей будет перевозка российских туристов на курорты Турции. Самолеты авиакомпании разместятся в аэропорту Антальи. Об этом пишет «Прайм».

Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках проекта власти Турции в настоящее время включили в дорожную карту три пункта. Прежде всего, планируется выдать кредиты под государственные гарантии крупным принимающим компаниям, которые потеряли туристов из России из-за закрытия воздушного пространства над Европой и других «авиасанкций».

Турция разработала дорожную карту для привлечения российских туристов в 2022 году

Кроме того, в новую компанию отберут самолеты, к которым с высокой вероятностью не будут применены вторичные санкции, а также без страховых рисков. Также власти предусмотрели выделение 1,5 млн кресел на рейсах Turkish Airlines для «пакетных» туристов.

Президент турецкой Ассоциации турагентств Фируз Баглыкая заявил ранее, что страна может потерять порядка 3 млрд долларов за счет того, что в 2022 году существенно снизится поток туристов из России.

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