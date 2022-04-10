Турция создаст авиакомпанию для перевозки российских туристов

Турецкие власти планируют создать новую авиакомпанию. Основной и единственной ее задачей будет перевозка российских туристов на курорты Турции. Самолеты авиакомпании разместятся в аэропорту Антальи. Об этом пишет «Прайм».

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В рамках проекта власти Турции в настоящее время включили в дорожную карту три пункта. Прежде всего, планируется выдать кредиты под государственные гарантии крупным принимающим компаниям, которые потеряли туристов из России из-за закрытия воздушного пространства над Европой и других «авиасанкций».

Кроме того, в новую компанию отберут самолеты, к которым с высокой вероятностью не будут применены вторичные санкции, а также без страховых рисков. Также власти предусмотрели выделение 1,5 млн кресел на рейсах Turkish Airlines для «пакетных» туристов.