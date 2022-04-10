Турция создаст авиакомпанию для российских туристов

«По прошлому и позапрошлому году Россия вышла на первое место по пассажиропотоку в Турцию, поскольку такие конкурирующие страны, как Германия и Великобритания, у них были более жесткие ограничения, связанные с ковидом. В этом году ситуация меняется кардинально, в Европе снимаются ограничения, а у нас, наоборот, ввели санкции на авиаотрасль. Авикомпания нужна, чтобы хоть как-то сохранить тот поток, который ожидался. Речь не идет о том, чтобы восстановить его на 100%, но хотя бы на 50%. Из-за каких-то противоречий Турции с США все цены на отели, номера выставлялись в евро. Сейчас же, когда в еврозоне очевидны грядущие проблемы, евро будет падать относительно других валют. Мы сейчас уже видим по некоторым отелям существенные скидки в моменте, то есть мы не знаем, цены могут пойти и в другую сторону. Что касается конфликтов между туристами из разных стран, такие ситуации власти Турции сразу же пресекли, и если турист ведет себя неподобающе, его депортируют. Россияне и украинцы перебрались в Турцию и снимают жилье, цены выросли примерно в три раза, и отели делают такие предложения по длительному проживанию — на месяц и более. Когда ограниченное количество перевозки, заполняемость отелей можно поднять за счет увеличения сроков проживания».