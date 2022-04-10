Турция создаст авиакомпанию для российских туристов

В Турции планируют создать новую авиакомпанию, которая будет перевозить исключительно российских туристов на отдых и обратно.
Об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники. Это одна из мер в рамках господдержки — Турция хочет минимизировать последствия санкций на туристической отрасли. Из-за ограничений некоторые перевозчики приостановили полеты. По информации издания, новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту Антальи, а в ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют страховых рисков и не попадут под вторичные ограничения. Предполагается, что это будут борта нескольких турецких авиакомпаний, которые передадут свои воздушные суда в аренду новому перевозчику.
Комментирует авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:
— Это несложно, мы сами тоже можем взять, организовать авиакомпанию, взять в лизинг три самолета, например, и платить за них только арендную плату, то есть это то же самое, что открыть ресторан: взять в аренду помещение, взять в лизинг оборудование, нанять персонал. У вас нет капзатрат, у вас есть только операционные расходы. На вторичном рынке большое количество самолетов, потому что после ковида объем авиаперевозок в мире упал, соответственно, у многих авиакомпаний образовались излишки флота. Вторичных санкций здесь никакого риска. Она имеет право между своей страной и страной регистрации авиакомпании и любой другой страной выполнять рейсы при наличии разрешений. Российские авиакомпании, их возможности по полетам в Турцию ограниченны из-за санкций, есть риски ареста самолетов, есть проблемы со страховкой, есть список Минторга США, где больше 100 самолетов Boeing, которые нельзя даже заправлять. То есть он прилетел в Турцию, его там запрещено заправлять топливом под риском вторичных санкций. Поскольку освобождается фактически рыночная ниша большая, то ее можно заполнить, почему нет.
— Turkish Airlines?
— Любой, кто будет наращивать объемы перевозок, они в любом случае могут это давление получить. Turkish Airlines не может допустить новую авиакомпанию, это можно даже сделать на один сезон, на полгода, ведь они даже не будут нанимать пилотов и борпроводников, они могут просто взять в лизинг экипажи и на них летать, куда они хотят.
По информации газеты Sabah, в рамках господдержки туротрасли авиакомпания Turkish Airlines должна выделить 1,5 млн мест для компаний, которые организуют отдых россиян в Турции. Ожидается, что еще полмиллиона туристов смогут перевезти частные российские авиакомпании на отечественных самолетах. Есть ли необходимость увеличивать турпоток за счет создания новой авиакомпании? Говорит основатель и гендиректор сети турагентств OnlineTur.ru Андрей Бородин:
Андрей Бородин основатель и гендиректор сети турагентств OnlineTur.ru
«По прошлому и позапрошлому году Россия вышла на первое место по пассажиропотоку в Турцию, поскольку такие конкурирующие страны, как Германия и Великобритания, у них были более жесткие ограничения, связанные с ковидом. В этом году ситуация меняется кардинально, в Европе снимаются ограничения, а у нас, наоборот, ввели санкции на авиаотрасль. Авикомпания нужна, чтобы хоть как-то сохранить тот поток, который ожидался. Речь не идет о том, чтобы восстановить его на 100%, но хотя бы на 50%. Из-за каких-то противоречий Турции с США все цены на отели, номера выставлялись в евро. Сейчас же, когда в еврозоне очевидны грядущие проблемы, евро будет падать относительно других валют. Мы сейчас уже видим по некоторым отелям существенные скидки в моменте, то есть мы не знаем, цены могут пойти и в другую сторону. Что касается конфликтов между туристами из разных стран, такие ситуации власти Турции сразу же пресекли, и если турист ведет себя неподобающе, его депортируют. Россияне и украинцы перебрались в Турцию и снимают жилье, цены выросли примерно в три раза, и отели делают такие предложения по длительному проживанию — на месяц и более. Когда ограниченное количество перевозки, заполняемость отелей можно поднять за счет увеличения сроков проживания».
Власти Турции также планируют выдать туроператорам, которые потеряли российских туристов из-за авиасанкций, кредиты под госгарантии на общую сумму 300 млн долларов.