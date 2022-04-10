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52 минуты назад

Злоупотребление «Виагрой» может привести к слепоте

Елена Прошина

Исследователи из Университета Британской Колумбии, расположенного в канадском городе Ванкувер, заявили, что постоянное употребление «Виагры» способно нанести зрению непоправимый урон. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Злоупотребление «Виагрой» может привести к слепоте
Фото: ReutersReuters

Специалисты выяснили, что прием препарата для потенции в чрезмерных дозах, слишком частое его применение может привести к внезапному ухудшению зрения, появлению вспышек света или темных пятен перед глазами.

Канадские исследователи отметили, что это - последствия воздействия препарата на организм человека. Кровоток становится сильнее не только в паховой области, но и по всему телу, в том числе приводит и к повышению глазного давления.

Подобные осложнения, подчеркнули эксперты, бывают достаточно редко, но пользователям все же следует обратить внимание на предупреждения врачей о возможных побочных эффектах.

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