Умер президент Государственного исторического музея Шкурко

Президент Государственного исторического музея (ГИМ) Александр Шкурко умер на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея в воскресенье.

Александр Шкурко родился в 1937 году. Он окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, с 1964 года работал научным сотрудником, с 1976 года - заместителем директора Государственного исторического музея. В 1981-1992 годах был заместителем министра культуры РСФСР. До назначения на пост директора ГИМ в период с 5 декабря 1991 года по 5 февраля 1992 года исполнял обязанности главы министерства. До настоящего времени являлся президентом Исторического музея.