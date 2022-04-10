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1 час назад

Умер президент Государственного исторического музея Шкурко

ТАССиещё 7

Президент Государственного исторического музея (ГИМ) Александр Шкурко умер на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея в воскресенье.

Умер президент Государственного исторического музея Шкурко
Фото: mediashm.rumediashm.ru

"С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея", - говорится в заявлении.

Шкурко был 17-м директором ГИМ, он занимал эту должность с 1992 по 2010 годы.

Александр Шкурко родился в 1937 году. Он окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, с 1964 года работал научным сотрудником, с 1976 года - заместителем директора Государственного исторического музея. В 1981-1992 годах был заместителем министра культуры РСФСР. До назначения на пост директора ГИМ в период с 5 декабря 1991 года по 5 февраля 1992 года исполнял обязанности главы министерства. До настоящего времени являлся президентом Исторического музея.

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