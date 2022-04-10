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21 минуту назад

Папа Франциск призвал к пасхальному перемирию на Украине

Илья Родин

Агентство ANSA сообщило, что Папа Римский Франциск в католическое Вербное воскресенье призвал к пасхальному перемирию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Папа Римский выступил с призывом по Украине
Фото: ReutersReuters

«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие», - призвал Папа Римский во время службы в Вербное воскресенье.

Понтифик подчеркнул, что перемирие требуется не для того, чтобы «перезарядить оружие и возобновить бои». Его следует использовать, чтобы «прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа».

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Отмечается, что впервые с начала пандемии коронавируса Франциск объехал площадь святого Петра, на которой собралось порядка 50 тыс. человек, в так называемом «папамобиле», открытом белом джипе.

Общество,ФРАНЦИСК,Владимир Путин,
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