Папа Римский выступил с призывом по Украине

Агентство ANSA сообщило, что Папа Римский Франциск в католическое Вербное воскресенье призвал к пасхальному перемирию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

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«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие», - призвал Папа Римский во время службы в Вербное воскресенье.

Понтифик подчеркнул, что перемирие требуется не для того, чтобы «перезарядить оружие и возобновить бои». Его следует использовать, чтобы «прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа».