Школьница из Екатеринбурга установила более 200 рекордов. Видео

"Вот жим горящей штанги, когда был, она просто увидела, как это делают. Говорит: "Я тоже так хочу". Вот и, соответственно, мы узнали, как все это делается, то есть вся работа с огнем, и сделали с ней рекорд", - рассказал отец Юрий Черных.