Школьница из Екатеринбурга установила более 200 рекордов. Видео

Юная спортсменка Каролина Черных из Екатеринбурга установила порядка 200 рекордов, в числе которых жим горящей штанги, подъем тяжестей при помощи волос и самое длительное стояние на гвоздях. Съемочная группа Ruptly пообщалась 3 марта с рекордсменкой и ее родителями.
Каролина силовыми видами спорта для подготовки к теннису начала заниматься в восемь лет. По словам отца девочки Юрия Черных, каждому спортсмену необходимо пройти комплекс подготовки, который включает тренировки на развитие координации и выносливости.
"Пришла в тренажерку к папе и меня это очень увлекло. Тайский бокс тоже говорят, что это не женский спорт, то есть силовые виды спорта - это подготовка. Она обязательно каждому спортсмену нужна, без нее никак", - отметила спортсменка.
Рекорды у Каролины приходят по-разному: одни ставятся целенаправленно, другие из-за интереса, третьи - из-за желания перебить достижения других спортсменов.
"Вот жим горящей штанги, когда был, она просто увидела, как это делают. Говорит: "Я тоже так хочу". Вот и, соответственно, мы узнали, как все это делается, то есть вся работа с огнем, и сделали с ней рекорд", - рассказал отец Юрий Черных.
Каролина к 14-летнему возрасту стала семикратной чемпионкой мира по силовым видам спорта НАП, победительницей Первенства Свердловской области по гольфу, самой титулованной рекордсменкой мира, у которой более 200 сертификатов мировых и национальных рекордов. Также Черных является четырехкратным мастером спорта международного класса НАП в различных дисциплинах и первой в рейтинге НАП за 2021 год.