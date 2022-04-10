Гинцбург рассказал о детской назальной вакцине от COVID-19

Специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют начать исследования назальной вакцины от коронавируса для детей, рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург.
«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V».
Напомним, Минздрав сообщил, что «зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции». Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.