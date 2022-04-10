Гинцбург рассказал о детской назальной вакцине от COVID-19

Специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют начать исследования назальной вакцины от коронавируса для детей, рассказал директор НИЦ Александр Гинцбург.

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«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V».