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1 час назад

Эксперт заявил, что вариант "омикрона" XE не опаснее "дельты"

ТАСС

Новый вариант омикрон-штамма XE, по всей видимости, не опаснее предыдущих штаммов коронавируса, в том числе "дельты", поэтому имеющийся у граждан РФ иммунитет к ковиду будет эффективен против него. Такое мнение выразил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Эксперт сравнил вариант "омикрона" XE и "дельту"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда появился "омикрон", часть людей, которые переболели "дельтой", "омикроном" все-таки переболели <…> легко, но все-таки случаи были, когда люди повторно заболевали. Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от "дельты", чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала", - сказал он ТАСС, подчеркнув, что коллективный иммунитет в России "очень высокий".

Зверев отметил, что пока у специалистов нет однозначных данных о продолжительности сохранения иммунитета после перенесенного ковида.

"После SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) он [иммунитет] был более 20 лет почти <...> у тех, кто переболел. А здесь - <…> всего два года прошло, мы не знаем, насколько будет продолжителен этот иммунитет, <…> как долго будут сохраняться клетки памяти. <…> Но все-таки есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего", - заключил он.

Как следует из данных, опубликованных 8 апреля на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 48% до 46,5%.

Штамм XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант коронавируса может оказаться "самым заразным из всех, выявленных до этого".

Общество,Виталий Зверев,ВОЗ,РАН,
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