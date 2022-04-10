Эксперт сравнил вариант "омикрона" XE и "дельту"

"После SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) он [иммунитет] был более 20 лет почти <...> у тех, кто переболел. А здесь - <…> всего два года прошло, мы не знаем, насколько будет продолжителен этот иммунитет, <…> как долго будут сохраняться клетки памяти. <…> Но все-таки есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего", - заключил он.