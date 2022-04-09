Суд изменил решение о разделе имущества Степаненко и Петросяна

Московский городской суд окончательно разделил имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение апелляционной инстанции.

Фото: Официальный сайт Евгения Петросяна Официальный сайт Евгения Петросяна

Суд частично отменил судебное постановление Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года и принял новое решение.

«Основанием стало неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела», - рассказал представитель городского суда.

По его словам, дело слушалось в закрытом режиме, поэтому детали решения суда не раскрываются.

Петросян и Степаненко прожили в браке 33 года и разошлись в 2018 году.

Бывшая пара сразу начала делить имущество. В начале процесса сообщалось, что Степаненко просит суд взыскать половину имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей. В частности, экс-супруги делили квартиру площадью 512 квадратных метров в Зачатьевском переулке.

По словам юмориста, экс-жена не захотела разойтись мирно, без судебных процессов.