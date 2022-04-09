В интернете идет торговля вещами Жириновского

С лидером партии ЛДПР едва успели проститься, а на интернет-барахолках уже идет бойкая торговля различными вещами, так или иначе имеющими отношение к Владимиру Вольфовичу.

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Ассортимент очень велик. От ученической тетради с портретом Жириновского на обложке до книг с его автографом и даже костюма (пиджака с брюками). Только на Авито более полусотни всякого- разного.

Авито

Цены на некоторые артефакты поражают. Если книги, подписанные, как утверждают продавцы рукой политика, можно приобрести за две, три, четыре тысячи рублей, то, к примеру, за бейсболку с автографом просят от ста тысяч. А за жилет для стендовой стрельбы с вышитой на нем фамилией: Жириновский – миллион рублей.

Политик скончался на этой неделе от COVID-19. За некоторое время до смерти он сделал несколько предсказаний, которые должны реализоваться к 2036 году.

В частности, Жириновский предсказал полное исчезновение из оборота наличных денег к этому времени.