Российские ТВ-каналы призвали отказаться от «Сватов»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что российские телеканалы должны отказаться от показа сериала «Сваты», поскольку их сняла студия «Квартал 95» во главе с Зеленским – «безумным клоуном и геббельсом малого калибра».

Фото: © Квартал 95 (2021) © Квартал 95 (2021)

«Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании «Студия «Квартал 95». Мы знаем, кто является её основателем, - человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский», - написал Меликов в Telegram-канале.

По его словам, покупая фильмы, произведенные этой студией, «шоу-бизнес опосредованно финансирует военную машину наших врагов».

Меликов считает, что покупка сериалов и других программ «Квартала 95» до украинского кризиса сейчас «не является достойным оправданием».

«Я встречаюсь с семьями военнослужащих, погибших за наши безопасность и независимость. Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон «Сватов?» - добавил Меликов.

Он напомнил, что министр культуры одного из европейских государств на этой неделе заявил, что «сейчас не время для российского балета, не сезон для Чехова и даже Пушкина».