В Ленинградском зоопарке вышел в свет детеныш мунтжаков. Видео

Оленёнок, родившийся 16 января, уже выходит на прогулку по открытому вольеру вместе со своими родителями Рудольфом и Кометой, сообщили сегодня в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как отмечается, самца и двух самок привезли в октябре прошлого года, а зимой у Рудольфа с Кометой случилось прибавление. Сперва посетители не могли увидеть новорождённого: на улице было снежно и холодно, а малыш – пугливым. Теперь детёныш подрос, у него почти сошли детские пятнышки и окрепли ножки.