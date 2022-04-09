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2 часа назад

В Ленинградском зоопарке вышел в свет детеныш мунтжаков. Видео

Александр Кузьмин

Оленёнок, родившийся 16 января, уже выходит на прогулку по открытому вольеру вместе со своими родителями Рудольфом и Кометой, сообщили сегодня в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как отмечается, самца и двух самок привезли в октябре прошлого года, а зимой у Рудольфа с Кометой случилось прибавление. Сперва посетители не могли увидеть новорождённого: на улице было снежно и холодно, а малыш – пугливым. Теперь детёныш подрос, у него почти сошли детские пятнышки и окрепли ножки.

Работники зоопарка сообщают, что это девочка, и пока выбирают ей имя. Полюбоваться на крошку всё ещё непросто: она проводит много времени во внутреннем вольере. Но испытать удачу можно, подойдя к бревенчатому домику мунтжаков напротив тропы следопыта.

Общество,Видео,
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