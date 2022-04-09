Раскрыты предсказания Жириновского о судьбе России до 2036 года

Стали известны предсказания Владимира Жириновского, касающиеся судьбы России и мира до 2036 года. Об этом сообщает издание «Федерал пресс».

Фото: © пресс-служба Госдумы © пресс-служба Госдумы

Политик скончался на этой неделе от COVID-19. За некоторое время до смерти он сделал несколько предсказаний, которые должны реализоваться к 2036 году.

В частности, Жириновский предсказал полное исчезновение из оборота наличных денег к этому времени.

По мнению депутата, к 2036 году в России не будет пенсий. Гражданам придется самостоятельно обеспечивать себя средствами. Для этого в стране появится специальная система накоплений.

Кроме того, во всем мире начнут ограничивать рождаемость. Причиной этому послужит резкий рост населения Земли и проблемы с продовольствием. Однако все роженицы будут получать специальные деньги на развитие ребенка.

Ранее сообщалось, что 14 лет назад Жириновский сделал прогноз о защите русского населения на Украине от геноцида.