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1 час назад

На побережье Финского залива в Петербурге выросли "ледяные горы". Видео.

Александр Кузьмин

На северной части судопропускного сооружения со стороны Финского залива в Санкт-Петербурге образовались ледяные навалы, достигающие трех с половиной метров в высоту. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений.

По словам специалистов, нагромождений из льдин высотой более трех метров и толщиной около 30 сантиметров образовались из-за западных ветров и "незначительного подъема уровня воды" в заливе в конце марта.

Сообщается, что в последний раз подобное явление наблюдалось в 2019 году.

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