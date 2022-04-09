На побережье Финского залива в Петербурге выросли "ледяные горы". Видео.

На северной части судопропускного сооружения со стороны Финского залива в Санкт-Петербурге образовались ледяные навалы, достигающие трех с половиной метров в высоту. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений.

По словам специалистов, нагромождений из льдин высотой более трех метров и толщиной около 30 сантиметров образовались из-за западных ветров и "незначительного подъема уровня воды" в заливе в конце марта.