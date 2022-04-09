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45 минут назад

В МГУ рассказали об обучении девятилетней студентки Тепляковой

Майк Габриелян

В Московском государственном университете (МГУ) рассказали, что происходит с обучением девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости.

В МГУ рассказали об обучении девятилетней студентки Тепляковой
Фото: кадр видеокадр видео

«У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком», – сообщил представитель факультета психологии МГУ.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ (платная форма обучения). Во время первой сессии начался конфликт: отец студентки решил, что ее намеренно «завалили» на экзамене. С сентября прошлого года девочка перестала посещать очные занятия. При этом родители заявили, что она должна пройти шестилетний курс МГУ за два года.

Ректор университета Виктор Садовничий заявил, что к девочке нужно относиться с особым вниманием, факт ее учебы в стенах МГУ уникален.

Ранее в соцсетях отдельные комментаторы раскритиковали родителей Алисы за то, что они не замечают ее якобы нервного поведения и «вокальных тиков».

Общество,Алиса Теплякова,Виктор Садовничий,МГУ,
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