В МГУ рассказали об обучении девятилетней студентки Тепляковой

В Московском государственном университете (МГУ) рассказали, что происходит с обучением девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком», – сообщил представитель факультета психологии МГУ.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ (платная форма обучения). Во время первой сессии начался конфликт: отец студентки решил, что ее намеренно «завалили» на экзамене. С сентября прошлого года девочка перестала посещать очные занятия. При этом родители заявили, что она должна пройти шестилетний курс МГУ за два года.

Ректор университета Виктор Садовничий заявил, что к девочке нужно относиться с особым вниманием, факт ее учебы в стенах МГУ уникален.