Переводчик Google предлагает заменить «дорогих русских» на «мертвых»

Сервис машинного перевода Google Translate при вводе словосочетания «dear Russians» предлагает автозамену. Вместо прилагательного «dear» (дорогой) программа рекомендует ввести слово «dead» (мертвый). Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что при составлении такого же словосочетания с указанием иных национальностей программа не предупреждает об «ошибке».

Портал URA.RU напоминает, что американский поисковик Google убрал ранее из результатов поисковой выдачи официальные страницы российских МВД и Минобороны.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич заметил по этому поводу, что алгоритмы поисковика настроены на то, чтобы эффективно манипулировать общественным мнением. Система настроена так, чтобы выдавать определенные материалы, блокировать неугодный контент.