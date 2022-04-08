Сын Жириновского опубликовал прощальный пост об отце

Он написал на русском и английском языках: «Покойся с миром, папа!». Он также прикрепил к записи несколько фотографий отца и изменил аватар профиля на черный фон.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, в начале февраля его госпитализировали с коронавирусом. Прощание с политиком прошло 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. По данным источника, Лебедева и его матери, бывшей жены Жириновского, не было на церемонии прощания.

В прошлом году Лебедев объявил, что не намерен участвовать в выборах в Думу восьмого созыва, но не рассказал, что будет делать дальше. Жириновский позднее назвал ошибочными доводы о том, что Лебедев станет его преемником на посту главы партии. Сообщалось также, что в последнее время он находился в ссоре с отцом и из политики ушел в связи с несогласием с его кадровыми решениями.