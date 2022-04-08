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1 час назад

Старший сын Жириновского опубликовал прощальный пост об отце

Газета.Ru

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в соцсетях прощальный пост в память об отце, передает ТАСС.

Сын Жириновского опубликовал прощальный пост об отце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он написал на русском и английском языках: «Покойся с миром, папа!». Он также прикрепил к записи несколько фотографий отца и изменил аватар профиля на черный фон.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, в начале февраля его госпитализировали с коронавирусом. Прощание с политиком прошло 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. По данным источника, Лебедева и его матери, бывшей жены Жириновского, не было на церемонии прощания.

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским

В прошлом году Лебедев объявил, что не намерен участвовать в выборах в Думу восьмого созыва, но не рассказал, что будет делать дальше. Жириновский позднее назвал ошибочными доводы о том, что Лебедев станет его преемником на посту главы партии. Сообщалось также, что в последнее время он находился в ссоре с отцом и из политики ушел в связи с несогласием с его кадровыми решениями.

Общество,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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