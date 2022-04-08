Лазарева рассказала об отъезде Шаца из России

Телеведущий Михаил Шац воссоединился с бывшей женой Татьяной Лазаревой в Испании. Об этом Лазарева рассказала украинскому Youtube-каналу ЖВЛ.

Лазарева переехала в Испанию после развода с Шацем. Старшая дочь София осталась в Москве с отцом, а младшая Антонина живет и учится в Англии.

По словам телеведущей, София не хотела переезжать в Испанию и приехала пока на три месяца. Михаил Шац сопроводил дочь к матери и поехал навестить других своих детей.

«Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам», - пояснила Лазарева.

У пары также есть сын Степан. Лазарева родила его до брака с Шацем, но юморист растил мальчика как собственного сына.

Напомним, перед началом спецоперации России на Украине Татьяна Лазарева прилетела в Киев для участия в съемках.