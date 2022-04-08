В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
12 минут назад

Лазарева рассказала об отъезде Шаца из России

Вероника Полынина

Телеведущий Михаил Шац воссоединился с бывшей женой Татьяной Лазаревой в Испании. Об этом Лазарева рассказала украинскому Youtube-каналу ЖВЛ.

Лазарева рассказала об отъезде Шаца из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лазарева переехала в Испанию после развода с Шацем. Старшая дочь София осталась в Москве с отцом, а младшая Антонина живет и учится в Англии.

По словам телеведущей, София не хотела переезжать в Испанию и приехала пока на три месяца. Михаил Шац сопроводил дочь к матери и поехал навестить других своих детей.

«Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам», - пояснила Лазарева.

У пары также есть сын Степан. Лазарева родила его до брака с Шацем, но юморист растил мальчика как собственного сына.

Напомним, перед началом спецоперации России на Украине Татьяна Лазарева прилетела в Киев для участия в съемках.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Телеведущая смогла покинуть Украину лишь в середине марта.

Общество,Татьяна Лазарева,Чулпан Хаматова,Михаил Шац,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители