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34 минуты назад

В церемонии прощания с Жириновским нашли мистическое совпадение

Елена Прошина

Сегодня, 8 апреля, в Москве в Колонном зале Дома Союзов прошло прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Но даже тут политик смог снова удивить всех: журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что данное место он зарезервировал для себя еще несколько месяцев назад.

В церемонии прощания с Жириновским нашли мистическое совпадение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Жириновский планировал провести в Колонном зале Конференцию созданного им Института Мировых цивилизаций. Для этой цели политик зарезервировал его на 8 апреля. Предполагается, что лидер ЛДПР должен был выйти на сцену зала и сделать важное заявление. Но жизнь распорядилась по-другому.

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел также президент России Владимир Путин.

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским

Напомним, что Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительного лечения в больнице обширного поражения легких на фоне COVID-19.

Общество,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,
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