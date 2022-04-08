В церемонии прощания с Жириновским нашли мистическое совпадение

Сегодня, 8 апреля, в Москве в Колонном зале Дома Союзов прошло прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Но даже тут политик смог снова удивить всех: журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что данное место он зарезервировал для себя еще несколько месяцев назад.

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По данным издания, Жириновский планировал провести в Колонном зале Конференцию созданного им Института Мировых цивилизаций. Для этой цели политик зарезервировал его на 8 апреля. Предполагается, что лидер ЛДПР должен был выйти на сцену зала и сделать важное заявление. Но жизнь распорядилась по-другому.

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришел также президент России Владимир Путин.