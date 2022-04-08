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28 минут назад

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским

Вероника Полынина

Старший сын и бывшая жена политика Владимира Жириновского - Игорь и Галина Лебедевы - не пришли на прощание с ним в Дом Союзов, пишет «Московский комсомолец».

Сын и экс-жена не пришли на церемонию прощания с Жириновским
Фото: ТАССТАСС

В первом ряду, где сидели родственники политика, их не было.

Игорь Лебедев ранее возглавлял фракцию ЛДПР в Госдуме, но баллотироваться на новый срок отказался. СМИ сообщали, что между Лебедевым и Жириновским произошел конфликт из-за кадровых решений лидера ЛДПР. Сам Жириновский конфликт с сыном отрицал. Когда политик оказался в больнице с коронавирусом, Лебедев написал в соцсетях: «Только живи».

У Владимира Жириновского трое детей, ни один из них не носит его фамилии. Игорь Лебедев носит фамилию матери. Сын Олег ранее носил фамилию своей матери Жанны Газдаровой, а затем взял фамилию деда по отцу и стал Эдельштейном. Дочь Анастасия также носит фамилию матери – Петрова.

В Госдуме назвали двух возможных преемников Жириновского

О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. 8 апреля состоялось отпевание политика в храме Христа Спасителя, после прошла гражданская панихида в Колонном зале Дома союзов. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

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