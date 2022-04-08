Поляков ответил на слова Макаревича про «тявкающих россиян»

Писатель Юрий Поляков ответил музыканту Андрею Макаревичу, который недавно нелестно высказался в своем Telegram-канале о россиянах. Слова поэта приводит «Московский комсомолец».
«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Чулпан Хаматовой, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы», — написал ранее в своем Telegram-канале Макаревич.
Поляков решил вступиться за россиян и в стихотворной форме заявил, что граждане РФ не пропадут «всем макаревичам и всем отъехавшим назло», описав ближайшее будущее культурных «эмигрантов» едким четверостишием:
«Воротятся на полусогнутых:
Россия — добрая страна,
Хотя немало пугачекнутых
И чулпанутых до хрена…»
Ранее Поляков также высказался о смерти Владимира Жириновского, адресовав умершему лидеру ЛДПР эпиграмму, в которой назвал его «мудрым шутом» Кремля.