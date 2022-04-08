Поляков ответил на слова Макаревича про «тявкающих россиян»

«Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Чулпан Хаматовой, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы», — написал ранее в своем Telegram-канале Макаревич.