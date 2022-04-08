Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

«Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В лонг-лист вошло более 200 участников. Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретенный опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», — сказал Чернышенко.