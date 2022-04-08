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2 часа назад

Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Газета.Ru

Закончился второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», участники которого успешно представили свои проекты экспертному совету, и по итогам защиты были выбраны победители в номинациях конкурса.

Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обладателем гран-при в 1 млн рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области, сообщает пресс-служба конкурса.

«Для нас победа значит очень многое. Благодаря гранту мы сможем реализовать все наши планы, поддержать еще больше детей в их стремлении заниматься футболом, развиваться, становиться сильнее и вести активный и яркий образ жизни», — рассказал автор «МЕТРОШКИ» Дмитрий Борщев.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году на конкурс «Ты в игре» поступило более 4 тыс. заявок из всех регионов России.

«Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В лонг-лист вошло более 200 участников. Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретенный опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», — сказал Чернышенко.

Победителями в остальных номинациях стали: спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан; фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области; адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области; проект Limetime из Москвы.

Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Общество,Дмитрий Чернышенко,Минспорт России,Правительство РФ,
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