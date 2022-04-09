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1 час назад

Дачникам напомнили о неожиданных штрафах

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Наличие сорняков и мусора, высокого забора, продажа урожая с грядок без уплаты налогов грозит серьезными штрафами, заявил юрист Алексей Микаелов.

Дачникам напомнили о неожиданных штрафах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Максимальная высота забора должна быть не более 1,8 метра. Если же он выше, то соседи могут пожаловаться на вас из-за того, что забор бросает тень на их участок. Ограждение должно пропускать солнечный свет, то есть из сплошного металла установить забор нельзя. Минимальный штраф за нарушение – пять тысяч рублей», – заявил «Вечерней Москве» Микаелов.

Есть определенные требования и к пожарной безопасности на участках. По словам Микаелова, газон должен быть пострижен и не может быть сухим.

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Юрист предупредил, что с началом сезона пикников нельзя разводить костер в период противопожарного режима и устанавливать мангал очень близко к дому. За это могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей и до трех тысяч рублей соответственно.

«Наличие сорняков и мусора на участке карается штрафом от 20 до 50 тысяч рулей.Также за возведение самовольной постройки может быть назначен штраф до пяти тысяч рублей», – предупредил Микаелов.

Также наказуемо незаконное ведение коммерческой деятельности на территории участка. Часто пожилые люди продают выращенные ими овощи, ягоды, но при этом не платят налоги. Эксперт предостерегает – с вас могут взыскать 40 % от заработанной суммы, а также получить штраф за незаконную коммерческую деятельность – до двух тысяч рублей.

«Оформить участок под сельхозназначение проще, поэтому часто владельцы так и поступают, но в итоге строят на этой территории частные жилые дома. Нецелевое использование земли может грозить не просто штрафом, а даже изъятием этого участка», – подчеркнул эксперт.

Ранее дачников предупредили о новых проверках в 2022 году.

Общество,Безопасность,
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