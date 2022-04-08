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1 час назад

Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта

Lenta.ru

Британская актриса Талиса Гарсия получила роль в проекте стриминг-сервиса Disney+ под названием «Виллоу». Об этом пишет Deadline.

Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта
Фото: TwitterTwitter
Gareth Cattermole / Getty Images

Отмечается, что Гарсия стала первой утвержденной трансгендерной артисткой в составе Disney+. Сериал станет спин-оффом к одноименному фэнтезийному фильму 1988 года выпуска. В центре сюжета — принцесса, которая отправляется на спасение своего-брата близнеца.

На данный момент неизвестна точная дата релиза нового шоу. Информация о количестве серий также отсутствует. Гарсия наиболее известна по криминальному триллеру «Батист».

Ранее стало известно, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. В тематическом парке уже отменены обращения «мальчики и девочки», а к посетителям обращаются «мечтатели и друзья».

Общество,Walt Disney,
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