Disney впервые утвердил актрису-трансгендера для своего нового проекта

Британская актриса Талиса Гарсия получила роль в проекте стриминг-сервиса Disney+ под названием «Виллоу». Об этом пишет Deadline.

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Gareth Cattermole / Getty Images

Отмечается, что Гарсия стала первой утвержденной трансгендерной артисткой в составе Disney+. Сериал станет спин-оффом к одноименному фэнтезийному фильму 1988 года выпуска. В центре сюжета — принцесса, которая отправляется на спасение своего-брата близнеца.

На данный момент неизвестна точная дата релиза нового шоу. Информация о количестве серий также отсутствует. Гарсия наиболее известна по криминальному триллеру «Батист».