Количество объявлений о продаже автографов Жириновского стремительно растет

В интернете все чаще появляются объявления с предложением приобрести редкий сувенир. К каждому из них однажды прикоснулся Владимир Жириновский. По крайней мере, так говорят владельцы "артефактов".

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На популярном сервисе "Авито" появилось множество объявлений, в которых россияне продают автографы покойного лидера ЛДПР.

Наиболее интересные из них - старый чек "Почты России", где указано ФИО политика, блокнот его помощника и даже штаны, которые Жириновский якобы оставил однажды в гримерке.