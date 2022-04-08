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32 минуты назад

Количество объявлений о продаже автографов Жириновского стремительно растет

Ivyborg.ru

В интернете все чаще появляются объявления с предложением приобрести редкий сувенир. К каждому из них однажды прикоснулся Владимир Жириновский. По крайней мере, так говорят владельцы "артефактов".

Количество объявлений о продаже автографов Жириновского стремительно растет
Фото: DepositphotosDepositphotos

На популярном сервисе "Авито" появилось множество объявлений, в которых россияне продают автографы покойного лидера ЛДПР.

Наиболее интересные из них - старый чек "Почты России", где указано ФИО политика, блокнот его помощника и даже штаны, которые Жириновский якобы оставил однажды в гримерке.

Стоимость сувениров начинается от 1 тысячи, а заканчивается 1 миллионом рублей. Один из артефактов в виде визитки Жириновского с его автографом пытается продать житель Петербурга. Купить сувенир можно за 1 млн рублей. В достоверность товара петербуржец предлагает просто поверить.

Общество,Владимир Жириновский,Почта России,ЛДПР,
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