ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против РФ идет информационная война

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который выявил, что большинство россиян — 90% — считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением спецоперации России на Украине.

Фото: Pavel Golovkin/AP Pavel Golovkin/AP

Еще 4% процента граждан не считают, что против России ведется информационная война, 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство опрошенных сообщили, что видели материалы с негативной окраской, демонстрирующие действия России на Украине, 41% находят их «скорее лживыми». При этом 39% не видели подобных материалов и не отвечали на вопрос об их правдивости.