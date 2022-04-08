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41 минуту назад

ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против РФ идет информационная война

Газета.Ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который выявил, что большинство россиян — 90% — считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением спецоперации России на Украине.

ВЦИОМ: 90% россиян считают, что против РФ идет информационная война
Фото: Pavel Golovkin/APPavel Golovkin/AP

Еще 4% процента граждан не считают, что против России ведется информационная война, 6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство опрошенных сообщили, что видели материалы с негативной окраской, демонстрирующие действия России на Украине, 41% находят их «скорее лживыми». При этом 39% не видели подобных материалов и не отвечали на вопрос об их правдивости.

Согласно итогам исследования, россияне слышали от окружающих отзывы в поддержку проводимой Россией спецоперации, так ответили 62% респондентов, против спецоперации высказались 11% опрошенных ВЦИОМ. Также 74% высказались в поддержку спецоперации.

Общество,ВЦИОМ,
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