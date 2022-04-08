Отца Киркорова экстренно госпитализировали

Отца Филиппа Киркорова Бедроса экстренно госпитализировали в реанимацию. Как сообщает Starhit, у артиста наблюдается сердечная недостаточность, которая является последствием недавно перенесенного коронавируса.

Киркоров-старший повторно заболел COVID-19 в прошлом месяце. Болезнь протекала в легкой форме и он быстро шел на поправку, однако из-за осложнений сейчас состояние Бедроса Филипповича оценивается как тяжелое. Опасения вызывает и серьезный возраст певца — этим летом он должен отметить свое 90-летие.

Напомним, что впервые Киркоров попал в больницу с коронавирусом больше года назад. Благодаря усилиям сына он проходил лечение у лучших специалистов и быстро пошел на поправку, а после выздоровления отправился на гастроли.