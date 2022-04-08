В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
55 минут назад

Отца Киркорова экстренно госпитализировали

Елена Прошина

Отца Филиппа Киркорова Бедроса экстренно госпитализировали в реанимацию. Как сообщает Starhit, у артиста наблюдается сердечная недостаточность, которая является последствием недавно перенесенного коронавируса.

Отца Киркорова экстренно госпитализировали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Киркоров-старший повторно заболел COVID-19 в прошлом месяце. Болезнь протекала в легкой форме и он быстро шел на поправку, однако из-за осложнений сейчас состояние Бедроса Филипповича оценивается как тяжелое. Опасения вызывает и серьезный возраст певца — этим летом он должен отметить свое 90-летие.

Напомним, что впервые Киркоров попал в больницу с коронавирусом больше года назад. Благодаря усилиям сына он проходил лечение у лучших специалистов и быстро пошел на поправку, а после выздоровления отправился на гастроли.

Несмотря на успешную реабилитацию, Бедроса Филипповича стали часто беспокоить проблемы с сердцем, после чего он прошел курс лечения в санатории. Киркоров-младший тогда заявлял, что «кризис миновал» и отмечал, что его отец оказался «крепким мужиком».

Общество,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители