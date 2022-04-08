ВЦИОМ: спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что решение о проведении специальной военной операции на Украине поддерживают 74% россиян.

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«По данным на 5 апреля, одобряют деятельность президента России 78% граждан, не одобряют — 13%. Поддерживают решение о проведении специальной военной операции 74% россиян (6.IV), не поддерживают 17%, каждый десятый затруднился с ответом (9%)», — говорится в релизе.

При этом о своем доверии к российской армии по состоянию на 31 марта заявили 89% респондентов, о недоверии — 8%.

Кроме того, 62% опрошенных сообщили, что чаще слышали от окружающих отзывы в поддержку специальной операции. О негативных отзывах в адрес спецоперации заявили 11% респондентов, еще 12% рассказали, что в равной степени встречали заявления «за» и «против», а 10% вообще не слышали отзывов по данному вопросу.

«В СМИ, интернете и социальных сетях 57% россиян также чаще встречали суждения в поддержку спецоперации, против — 9%, в равной степени в поддержку и против — 13%, не видели таких отзывов в СМИ и интернете вообще — 13%», — отмечает ВЦИОМ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.