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25 минут назад

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Секрет Фирмы

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского 8 апреля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Отпевание проходило в храме Христа Спасителя, церемонию вёл патриарх Кирилл. Затем состоялось прощание — в Колонном зале Дома союзов. Проститься с политиком приехал президент России Владимир Путин. Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. С начала февраля он находился в больнице с коронавирусом.

Сам Путин возложил букет красных роз к гробу политика. В Дом союзов проститься с Жириновским также пришли премьер-министр Михаил Мишустин зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и другие.

Гроб политика по пути к Новодевичьему кладбищу сопровождал почётный караул.

На похоронах Жириновского использовали катафалк отечественного производства AURUS Lafet. Впервые он был использован при организации церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. С начала февраля он находился в Центральной клинической больнице в Москве, куда его доставили с коронавирусом.

Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме назначили главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

В 2014 году лидер ЛДПР в одном из интервью описал, какими он хотел бы видеть свои похороны и панихиду: «Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила (первого президента РФ Бориса) Ельцина. Ельцина уберём на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу». Политик также хотел, чтобы его поминки прошли во всех ресторанах страны «за счёт наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек».

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