Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского 8 апреля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве . Отпевание проходило в храме Христа Спасителя , церемонию вёл патриарх Кирилл. Затем состоялось прощание — в Колонном зале Дома союзов. Проститься с политиком приехал президент России Владимир Путин . Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. С начала февраля он находился в больнице с коронавирусом.

В 2014 году лидер ЛДПР в одном из интервью описал, какими он хотел бы видеть свои похороны и панихиду: «Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила (первого президента РФ Бориса) Ельцина. Ельцина уберём на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу». Политик также хотел, чтобы его поминки прошли во всех ресторанах страны «за счёт наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек».