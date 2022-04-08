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1 час назад

Названа причина ночных поездок Сталина на Новодевичье кладбище

Елена Прошина

Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник рассказала, что один из самых больших участков на Новодевичьем кладбище в Москве принадлежит семье Иосифа Сталина. В беседе с «Мослентой» историк объяснила, что по ночам лидер Советского союза посещал могилу супруги Надежды Аллилуевой.

Названа причина ночных поездок Сталина на Новодевичье кладбище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автором надгробия жены председателя советского правительства стал скульптор Иван Шадр, известный по работам «Девушка с веслом» и «Булыжник — оружие пролетариата». Сейчас подлинник памятника находится в Третьяковской галерее, а на кладбище размещена копия, выполненная скульптором Владимиром Цигалем.

По задумке художника у надгробия были высажены березы и плакучие ивы, а возле могилы стояла мраморная скамейка, над которой устроили трельяж из вьющихся роз. Также на участке был разбит зеленый газон, а неподалеку от памятника — квадратный пруд с прозрачной водой.

По легенде, Сталин посещал кладбище своей жены ночью. Для этого в стене кладбища был сделан специальный въезд, который теперь закрыт.

«Когда позже здесь стали хоронить других родственников Аллилуевой, деревья постепенно вырубили, пруд и газон исчезли. Сейчас это захоронение очень плотно заставлено мемориальными досками», — заключила сотрудник Музея Москвы.

Напомним, что ранее Скрыпник назвала стоимость места на Новодевичьем кладбище в дореволюционной России. По ее словам, участки всегда считались дорогими — за них приходилось отдать от 300 до 1000 рублей в зависимости от разряда.

Общество,Надежда Аллилуева,Иван Шадр,
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