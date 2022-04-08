Наклейки с Гитлером появились на магазинах Chanel в Москве

Неизвестные наклеили на магазины Chanel в Москве стилизованное изображение лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

На фото, приведенных каналом, видно, что наклейки были размещены не только на входе в бутик, но и на колонне здания, в котором он расположен.

«Гитлеры теперь и на бутиках Chanel в Москве», - отмечается в сообщении.

Ранее наклейки и рисунки с Адольфом Гитлером появились на магазинах Chanel в Париже после того, как в Дубае россиянам отказались продавать вещи бренда, если они не подпишут обязательство не пользоваться ими в России.

О дискриминацией по признаку гражданства рассказала россиянка Лиза Литвин. После чего в соцсетях начался флешмоб с уничтожением сумок Chanel. К нему, в частности, присоединилась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.