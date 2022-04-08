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1 час назад

Наклейки с Гитлером появились на магазинах Chanel в Москве

Алиса Селезнёва

Неизвестные наклеили на магазины Chanel в Москве стилизованное изображение лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Наклейки с Гитлером появились на магазинах Chanel в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фото, приведенных каналом, видно, что наклейки были размещены не только на входе в бутик, но и на колонне здания, в котором он расположен.

«Гитлеры теперь и на бутиках Chanel в Москве», - отмечается в сообщении.

Ранее наклейки и рисунки с Адольфом Гитлером появились на магазинах Chanel в Париже после того, как в Дубае россиянам отказались продавать вещи бренда, если они не подпишут обязательство не пользоваться ими в России.

О дискриминацией по признаку гражданства рассказала россиянка Лиза Литвин. После чего в соцсетях начался флешмоб с уничтожением сумок Chanel. К нему, в частности, присоединилась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.

ТАСС привело заявление компании Chanel, в котором отмечалось, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в РФ либо для использования в России». Однако позднее менеджер бутика модного дома, расположенного в центре Парижа, заявила, что сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком и россияне без проблем могут купить вещи Chanel.

Общество,Виктория Боня,Chanel,ЕС,
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