Наклейки с Гитлером появились на магазинах Chanel в Москве

Неизвестные наклеили на магазины Chanel в Москве стилизованное изображение лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На фото, приведенных каналом, видно, что наклейки были размещены не только на входе в бутик, но и на колонне здания, в котором он расположен.
«Гитлеры теперь и на бутиках Chanel в Москве», - отмечается в сообщении.
Ранее наклейки и рисунки с Адольфом Гитлером появились на магазинах Chanel в Париже после того, как в Дубае россиянам отказались продавать вещи бренда, если они не подпишут обязательство не пользоваться ими в России.
О дискриминацией по признаку гражданства рассказала россиянка Лиза Литвин. После чего в соцсетях начался флешмоб с уничтожением сумок Chanel. К нему, в частности, присоединилась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня.
ТАСС привело заявление компании Chanel, в котором отмечалось, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в РФ либо для использования в России». Однако позднее менеджер бутика модного дома, расположенного в центре Парижа, заявила, что сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком и россияне без проблем могут купить вещи Chanel.