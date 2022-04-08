В Петербурге сносят здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Ранее городской суд Петербурга отменил решение Куйбышевского районного суда о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на месте здания, расположенного на углу 20-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.