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54 минуты назад

Опубликовано видео сноса манежа Финляндского полка в Петербурге

Александр Кузьмин

В Петербурге сносят здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Ранее городской суд Петербурга отменил решение Куйбышевского районного суда о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на месте здания, расположенного на углу 20-й линии и Большого проспекта Васильевского острова.

Манеж лейб-гвардии Финляндского полка был построен в 1854 году. В 30-х годах XX века здание передали под хлебзавод.

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