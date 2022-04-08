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3 часа назад

58% россиян столкнулись в марте с мошенниками в интернете и по телефону

ТАСС

Более половины россиян в марте этого года столкнулись с мошенниками в интернете или при звонках по телефону. Об этом сообщает в пятницу аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) со ссылкой на собственное исследование.

58% россиян столкнулись в марте с мошенниками в интернете и по телефону
Фото: DepositphotosDepositphotos

"58% россиян сталкивались с теми или иными видами мошенничества за последние недели. Чаще всего говорили о телефонном мошенничестве", - говорится в сообщении.

Порядка 43% респондентов рассказали, что сталкивались с навязчивыми звонками по телефону. Однако опрошенные отметили, что число спам-звонков сократилось по сравнению с 2021 годом. "Тогда о назойливых звонках сообщали 89% опрошенных", - отмечают авторы исследования.

"Чаще других о поступлении спам-звонков в марте 2022 года говорили люди в возрасте 25-44 лет (45%) и женщины (44% против 40% среди мужчин)", - сказано в исследовании.

Кроме того, в марте текущего года каждый десятый, принявший участие в опросе, сталкивался с попытками выведать по телефону данные банковских карт.

"Чаще других на это жаловались люди старшего возраста (17% в возрастной группе 55+), женщины (13%)", - сообщается в опросе.

Россияне рассказали и о случаях интернет-мошенничества. Так, 9% опрошенных получали за последний месяц сообщения или электронные письма, содержащие вирусы или ссылки на фишинговые сайты, а 7% сталкивались с продавцами-мошенниками в интернете. Также, 4% россиян столкнулись с финансовыми пирамидами.

Об опросе

Опрос проводился НАФИ в марте 2022 года. В нем приняли участие 1 600 человек из 53 регионов РФ. Опрос проводится методом личных интервью по структурированной анкете. Максимальная погрешность измерения не превышает 3,4%.

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