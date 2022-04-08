Безруков признался, что в США раскупили почти все билеты на "Евгения Онегина"

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал о высоком интересе, который продемонстрировали жители США к опере "Евгений Онегин", передает Teleprogramma.pro.
Показы оперы пройдут в Нью-Йорке 7, 10 и 14 апреля. В Метрополитен-опере Нью-Йорка "Евгений Онегин" будет идти на русском языке.
"И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены", — сказал Безруков.
Он также выразил надежду, что "истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей".
Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков в рамках акции "Лучшим воинам мира" встретился с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.