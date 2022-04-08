Безруков признался, что в США раскупили почти все билеты на "Евгения Онегина"

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал о высоком интересе, который продемонстрировали жители США к опере "Евгений Онегин", передает Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Показы оперы пройдут в Нью-Йорке 7, 10 и 14 апреля. В Метрополитен-опере Нью-Йорка "Евгений Онегин" будет идти на русском языке.

"И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены", — сказал Безруков.

Он также выразил надежду, что "истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей".