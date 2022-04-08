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2 часа назад

Безруков признался, что в США раскупили почти все билеты на "Евгения Онегина"

Газета.Ru

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал о высоком интересе, который продемонстрировали жители США к опере "Евгений Онегин", передает Teleprogramma.pro.

Безруков признался, что в США раскупили почти все билеты на "Евгения Онегина"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Показы оперы пройдут в Нью-Йорке 7, 10 и 14 апреля. В Метрополитен-опере Нью-Йорка "Евгений Онегин" будет идти на русском языке.

"И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены", — сказал Безруков.

Он также выразил надежду, что "истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей".

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков в рамках акции "Лучшим воинам мира" встретился с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

Общество,Евгений Онегин,
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