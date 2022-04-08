Огромная очередь желающих проститься с Жириновским попала на видео

Сотни людей собрались сегодня у Дома Союзов в Москве, чтобы проститься с Владимиром Жириновским. Растянувшуюся на всю улицу огромную очередь сняли видео, запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
Лидер ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Сегодня утром в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика. Богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Гражданская панихида проходит в колонном зале Дома Союзов. Траурное мероприятие посетил президент России Владимир Путин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также другие политики и общественные деятели.