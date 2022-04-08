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1 час назад

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским

Газета.Ru

В Москве проходят похороны экс-лидера ЛПДР Владимира Жириновского. Утром в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание.

1/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
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2/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
3/29 На церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов. Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
4/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
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5/29 Катафалк у храма Христа Спасителя в Москве, где прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
6/29 Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
7/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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8/29 Погрузка в катафалк гроба с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Александр Щербак/ТАСС
9/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года
Фото: Никита Фоломов/«Газета.Ru»
10/29 Перед отпеванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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11/29 Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
12/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года
Фото: Никита Фоломов/«Газета.Ru»
13/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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14/29 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо на первом плане) во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
15/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
16/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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17/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
18/29 Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев во время прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
19/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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20/29 Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
21/29 После отпевания руководителя ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
22/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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23/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
24/29 Брендированные автобусы ЛДПР у здания Госдумы РФ в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
25/29 Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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26/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
27/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
28/29 Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»
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29/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
Фото: Анна Егорова/«Газета.Ru»

«Хотя он был дипломатом по образованию и части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция вызывала признательность и симпатию у людей», — отметил Патриарх.

Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским, простить его.

Всех желающих на отпевание не пропускали. Среди прочих цветы к гробу Жириновского возложил его однопартиец по ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий.

После отпевания тело Жириновского привезли в Дом Союзов. Перед зданием собралась огромная очередь из желающих попрощаться с политиком.

В Доме Союзов гроб с Жириновским выставили в Колонном зале. Перед ним на подушечках разложили награды политика, как когда-то хотел сам Жириновский. На прощание в Дом союзов приехал лично президент России Владимир Путин. Он возложил цветы, перекрестился и постоял в молчании у гроба.

Общество,Фото,Патриарх Кирилл,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Иисус Христос,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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