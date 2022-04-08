Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

После отпевания руководителя ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев во время прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо на первом плане) во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Погрузка в катафалк гроба с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года

Катафалк у храма Христа Спасителя в Москве, где прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года

Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года

«Хотя он был дипломатом по образованию и части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция вызывала признательность и симпатию у людей», — отметил Патриарх.

Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским, простить его.

Всех желающих на отпевание не пропускали. Среди прочих цветы к гробу Жириновского возложил его однопартиец по ЛДПР , губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий.

После отпевания тело Жириновского привезли в Дом Союзов. Перед зданием собралась огромная очередь из желающих попрощаться с политиком.

В Доме Союзов гроб с Жириновским выставили в Колонном зале. Перед ним на подушечках разложили награды политика, как когда-то хотел сам Жириновский. На прощание в Дом союзов приехал лично президент России Владимир Путин. Он возложил цветы, перекрестился и постоял в молчании у гроба.