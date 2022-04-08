1/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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2/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года 3/29 На церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов. Сергей Гунеев / РИА Новости 4/29 Президент России Владимир Путин на церемонии прощания с руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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5/29 Катафалк у храма Христа Спасителя в Москве, где прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года 6/29 Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 7/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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8/29 Погрузка в катафалк гроба с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 9/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года 10/29 Перед отпеванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года
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11/29 Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии отпевания руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 12/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя, 8 апреля 2022 года 13/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года
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14/29 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо на первом плане) во время отпевания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 15/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года 16/29 Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года
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17/29 Перед храмом Христа Спасителя, где проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 8 апреля 2022 года 18/29 Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев во время прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 19/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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20/29 Сын Жириновского Олег Эйдельштейн во время прощания с лидером ЛДПР после отпевания в храме Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 21/29 После отпевания руководителя ЛДПР Владимира Жириновского у храма Христа Спасителя в Москве, 8 апреля 2022 года 22/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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23/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года 24/29 Брендированные автобусы ЛДПР у здания Госдумы РФ в Москве, 8 апреля 2022 года 25/29 Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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26/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года 27/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года 28/29 Очередь на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
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29/29 Перед церемонией прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонном зале Дома союзов в Москве, 8 апреля 2022 года
«Хотя он был дипломатом по образованию и части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом. Он говорил то, что думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция вызывала признательность и симпатию у людей», — отметил Патриарх.
Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским, простить его.
Всех желающих на отпевание не пропускали. Среди прочих цветы к гробу Жириновского возложил его однопартиец по
ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий.
После отпевания тело Жириновского привезли в Дом Союзов. Перед зданием собралась огромная очередь из желающих попрощаться с политиком.
В Доме Союзов гроб с Жириновским выставили в Колонном зале. Перед ним на подушечках разложили награды политика, как когда-то хотел сам Жириновский. На прощание в Дом союзов приехал лично президент России
Владимир Путин. Он возложил цветы, перекрестился и постоял в молчании у гроба.