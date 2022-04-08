Патриарх Кирилл: Люди любили Жириновского за искренность

Владимир Жириновский говорил то, что думал без всяких компромиссов, и именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей. Об этом сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем прощальном слове перед началом отпевания Владимира Жириновского.

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Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Церемония прощания с политиком проходит сегодня, 8 апреля, в Колонном зале Дома Союзом. До этого прошло отпевание лидера ЛДПР в Храме Христа Спасителя, которое провел лично Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России, он обладал многими способностями, талантами. Был ярким и убедительным человеком, когда, подымаясь на любую трибуну выражал свою точку зрения», — отметил патриарх.

По его мнению, искренность, с которой политик отстаивал свои убеждения, была причиной высокого уважения к нему.

«Хотя Жириновский был дипломатом по образованию и по части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом, он говорил то, что он думал, без всяких компромиссов. И именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей», — заключил патриарх Кирилл.