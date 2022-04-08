Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Из-за дефицита офисной бумаги может быть сорван Единый государственный экзамен (ЕГЭ), поэтому его стоит сделать в этом году добровольным, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Государственной Думе Сергей Миронов.

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"Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить "градус напряжённости", предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик сомневается, что региональные отделы образования смогут решить эту проблему. Он прогнозирует, что ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, что "действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ".

По мнению Миронова, не стоит откладывать переход на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, иначе основные трудности с поступлением в вузы коснутся именно выпускников в регионах.