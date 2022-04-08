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39 минут назад

Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги

Российская Газетаиещё 2

Из-за дефицита офисной бумаги может быть сорван Единый государственный экзамен (ЕГЭ), поэтому его стоит сделать в этом году добровольным, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Государственной Думе Сергей Миронов.

Миронов предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки бумаги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ, а вслед за этим осложнит поступление выпускников в вузы. Чтобы снизить "градус напряжённости", предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик сомневается, что региональные отделы образования смогут решить эту проблему. Он прогнозирует, что ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться, что "действительно ставит под сомнение проведение ЕГЭ".

По мнению Миронова, не стоит откладывать переход на сдачу обычных экзаменов вместо ЕГЭ, иначе основные трудности с поступлением в вузы коснутся именно выпускников в регионах.

О том, что вопрос с дефицитом офисной бумаги в России решен, 1 апреля сообщал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он рассказал, что российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов в Индии и Китае и будут выпускать новый сорт бумаги, которая, правда, будет не столь яркого белого цвета, к которому привыкли.

Общество,Виктор Евтухов,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Минпромторг,Госдума,
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