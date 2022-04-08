Отпевание Жириновского проходит в храме Христа Спасителя. Видео

В храме Христа Спасителя в Москве проходит отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «360» в своем официальном Telegram-канале.

Обряд проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соборе находятся родные и близкие, а также соратники политического деятеля.