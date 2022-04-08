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58 минут назад

Россиянам назвали условия продления майских праздников

Лера Букина

Десятидневные выходные - серьезная нагрузка на экономику. Однако власти могут на это пойти, если задача предоставить россиянам возможность провести время на огородах и сохранить рабочие места окажется в приоритете, заявила агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучeта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Названы условия продления майских праздников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом эксперт отметила, что некоторые компании не могут приостанавливать свою деятельность даже на минуту. Они, вероятно, будут вынуждены в эти дни платить повышенную зарплату, а это скажется на их фонде зарплат.

«Предложение сделать выходными дня 4 — 6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах», — подчеркнула Петровская.

Граждане смогут провести это время на своих огородах и, соответственно, обеспечить себе гарантированный урожай осенью. Пока организация «длинных выходных» - дискуссионный вопрос, указала собеседница. По ее словам, в ближайшее время ситуация прояснится.

Куда устремятся россияне на майские праздники?

Ранее в Госдуме выступили с инициативой продлить майские праздники в этом году. Согласно официальному календарю, у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы). В прошлом году для борьбы с коронавирусом власти решили убрать рабочий промежуток с 4 по 6 мая. Так, эти дни были объявлены выходными. Таким образом, россияне отдыхали 10 дней подряд.

Общество,РУДН,Госдума,
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