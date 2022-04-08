Названы условия продления майских праздников

Десятидневные выходные - серьезная нагрузка на экономику. Однако власти могут на это пойти, если задача предоставить россиянам возможность провести время на огородах и сохранить рабочие места окажется в приоритете, заявила агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучeта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом эксперт отметила, что некоторые компании не могут приостанавливать свою деятельность даже на минуту. Они, вероятно, будут вынуждены в эти дни платить повышенную зарплату, а это скажется на их фонде зарплат.

«Предложение сделать выходными дня 4 — 6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах», — подчеркнула Петровская.

Граждане смогут провести это время на своих огородах и, соответственно, обеспечить себе гарантированный урожай осенью. Пока организация «длинных выходных» - дискуссионный вопрос, указала собеседница. По ее словам, в ближайшее время ситуация прояснится.