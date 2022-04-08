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2 часа назад

Экономист назвала условия продления майских праздников

Ura.Ru

Россиянам могут продлить майские праздники, если руководство решит дать возможность сотрудникам поработать на огородах. Об этом заявила заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. Она отметила, что это также позволит сохранить людей на рабочих местах.

Названы условия продления майских праздников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Предложение сделать выходными днями 4—6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах. Люди проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью», — рассказала Петровская порталу «Прайм».

Она отметила, что некоторые компании делают дни с 1 по 10 мая нерабочими, либо организуют «плавающий» график работы.

Куда устремятся россияне на майские праздники?

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 год до 10 дней — с 1 по 10 мая. Согласно производственному календарю РФ, выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая, а 4, 5, 6 мая — рабочие дни, сообщает Пятый канал.

Общество,Владислав Даванков,РУДН,Госдума,
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