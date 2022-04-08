Названы условия продления майских праздников

Россиянам могут продлить майские праздники, если руководство решит дать возможность сотрудникам поработать на огородах. Об этом заявила заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. Она отметила, что это также позволит сохранить людей на рабочих местах.

«Предложение сделать выходными днями 4—6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах. Люди проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью», — рассказала Петровская порталу «Прайм».

Она отметила, что некоторые компании делают дни с 1 по 10 мая нерабочими, либо организуют «плавающий» график работы.