Актер Денис Бондаренко рассказал об отношениях с Яковлевой

Актер Денис Бондаренко, подозреваемый в любовной связи со звездой фильма «Экипаж» Александрой Яковлевой, в беседе с Woman.ru объяснил свою неявку на ее похороны. Появление на церемонии он посчитал неуместным, поскольку с умершей от рака актрисой его связывала только работа.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«На похоронах я не был. Мы с ней были только в профессиональных связях. Все, что написано — это желтая пресса. История, что у нас был роман — чистой воды выдумка. Наверно, это такой пиар или придуманные сенсации, высосали из пальца», — приводятся в материале слова Бондаренко.

Кроме того актер заявил, что давно состоит в отношениях с другой женщиной и не нуждается в связях на стороне.

Слухи о романе Бондаренко с Яковлевой пошли после их совместного появления в 2017 году на красной ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля. Тогда актриса планировала снять собственный фильм, на главную роль в котором пригласила актера. Однако этим планам было не суждено сбыться, так как Яковлевой диагностировали рак.