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1 час назад

Москалькова: Киев не готов к обмену офицерами

Газета.Ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона в настоящее время не готова обсуждать с Россией обмен офицерами. Об этом сообщает Life.

Москалькова: Киев не готов к обмену офицерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В общении с военными из разных подразделений я слышу, что российские военнослужащие готовы к переговорам по обмену, а украинская сторона выражает неготовность к обмену офицерами», — поделилась Москалькова.

5 апреля Москалькова сообщила, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда омбудсмен выразила надежду на новые обменные списки.

По данным Минобороны РФ, Киев без объяснения причин сорвал запланированный на 6 апреля обмен пленными — в согласованном списке находилось около 40 человек.

Ранее Москалькова рассказала, что ее коллега, омбудсмен Украины Людмила Денисова категорически, в грубой форме отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным

Общество,Людмила Денисова,Татьяна Москалькова,Минобороны России,
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