Доктору Комаровскому запретили въезд в Россию

Украинскому врачу-педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, доктору запретили пересекать границу РФ «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». В Mash отметили, что меру в отношении Комаровского приняли из-за его постов в социальных сетях еще 25 марта.

До начала военной спецоперации РФ на Украине доктор размещал в своих соцсетях лишь информацию, посвященную здоровью, его посты, в частности, содержали советы в области педиатрии. Однако после 24 февраля характер его публикаций резко изменился в сторону антироссийских призывов.