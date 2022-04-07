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39 минут назад

Доктору Комаровскому запретили въезд в Россию

Елена Прошина

Доктору Комаровскому запретили въезд в Россию

Доктору Комаровскому запретили въезд в Россию
Фото: видео «Доктор Комаровский» / YouTubeвидео «Доктор Комаровский» / YouTube

Украинскому врачу-педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому запретили въезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, доктору запретили пересекать границу РФ «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». В Mash отметили, что меру в отношении Комаровского приняли из-за его постов в социальных сетях еще 25 марта.

До начала военной спецоперации РФ на Украине доктор размещал в своих соцсетях лишь информацию, посвященную здоровью, его посты, в частности, содержали советы в области педиатрии. Однако после 24 февраля характер его публикаций резко изменился в сторону антироссийских призывов.

Въезд Комаровскому в РФ запрещен решением суда.

Общество,Евгений Комаровский,
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