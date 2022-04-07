Для пенсионеров предложили ввести «Чеховскую карту»

Руководитель фракции « Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести по аналогии с «Пушкинской картой» для молодежи «Чеховскую карту» для пенсионеров. Его слова приводит ТАСС .

«Михаил Владимирович, у нас конкретное предложение. Отличные результаты дает сегодня "Пушкинская карта", а давайте для пенсионеров введем "Чеховскую карту"», — обратился к премьер-министру Миронов.

При этом он отметил, что кабмин должен самостоятельно определить категории пенсионеров и номинал карты для посещения театров, кинотеатров и музеев.

«Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно», — добавил он.

На том же отчете правительства в Госдуме Мишустин сообщил, что «Пушкинскую карту» уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, а участниками программы стали свыше пяти тысяч учреждений культуры. По его словам, покупки билетов только за март 2022 года превысили один миллиард рублей.