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1 час назад

Для пенсионеров предложили ввести «Чеховскую карту»

Елена Прошина

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести по аналогии с «Пушкинской картой» для молодежи «Чеховскую карту» для пенсионеров. Его слова приводит ТАСС.

Для пенсионеров предложили ввести «Чеховскую карту»
Фото: РамблерРамблер

«Михаил Владимирович, у нас конкретное предложение. Отличные результаты дает сегодня "Пушкинская карта", а давайте для пенсионеров введем "Чеховскую карту"», — обратился к премьер-министру Миронов.

При этом он отметил, что кабмин должен самостоятельно определить категории пенсионеров и номинал карты для посещения театров, кинотеатров и музеев.

«Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно», — добавил он.

На том же отчете правительства в Госдуме Мишустин сообщил, что «Пушкинскую карту» уже оформили более четырех с половиной миллиона человек, а участниками программы стали свыше пяти тысяч учреждений культуры. По его словам, покупки билетов только за март 2022 года превысили один миллиард рублей.

Общество,Михаил Мишустин,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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