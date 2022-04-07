Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine

Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine из-за размещения запрещенной информации. Информация об ограничении доступа к этому СМИ появилась в реестре регулятора.
Уточняется, что ресурс был внесен в реестр на основании решения Росмолодежи от 6 апреля 2022 года. Такая мера была принята на основе статьи 15.1 закона «Об информации», которая регулирует ограничение доступа к сайтам с противоправной информацией.
Редакция Wonderzine сообщила, что портал был заблокирован 7 апреля.
«Мы получили уведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, "содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено"», — говорится в заявлении издания, опубликованном в Telegram.
Представители Wonderzine предположили, что поводом для блокировки могла стать жалоба Росмолодежи. Издание отметило, что ведомство ранее потребовало удалить с сайта семь материалов об ЛГБТК-сообществе.