Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine

Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine из-за размещения запрещенной информации. Информация об ограничении доступа к этому СМИ появилась в реестре регулятора.

Уточняется, что ресурс был внесен в реестр на основании решения Росмолодежи от 6 апреля 2022 года. Такая мера была принята на основе статьи 15.1 закона «Об информации», которая регулирует ограничение доступа к сайтам с противоправной информацией.