В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
34 минуты назад

Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine

Lenta.ruиещё 6

Роскомнадзор заблокировал сайт российского издания Wonderzine из-за размещения запрещенной информации. Информация об ограничении доступа к этому СМИ появилась в реестре регулятора.

Роскомнадзор заблокировал сайт Wonderzine
Фото: Sebastian Kahnert / DPA / Globallookpress.comSebastian Kahnert / DPA / Globallookpress.com

Уточняется, что ресурс был внесен в реестр на основании решения Росмолодежи от 6 апреля 2022 года. Такая мера была принята на основе статьи 15.1 закона «Об информации», которая регулирует ограничение доступа к сайтам с противоправной информацией.

Редакция Wonderzine сообщила, что портал был заблокирован 7 апреля.

«Мы получили уведомление ведомства о внесении в реестр сайтов, "содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено"», — говорится в заявлении издания, опубликованном в Telegram.

Представители Wonderzine предположили, что поводом для блокировки могла стать жалоба Росмолодежи. Издание отметило, что ведомство ранее потребовало удалить с сайта семь материалов об ЛГБТК-сообществе.

Общество,Росмолодежь,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители